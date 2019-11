Jorden forsvandt: Jordfaldshuller

Debat

November 1959: Trafikprop i centrum

Trafikpropper var der ikke så mange af i Odense for 60 år siden. Krydset Vestergade-Jernbanegade var dog et af de steder, hvor der nærmest dagligt var problemer i myldretiden. Årsagen var en trafikal ændring, der påbød kørende trafik i Jernbanegade at holde tilbage for trafikken i Vestergade. En stribe tidligere uheld i krydset skulle så vidt muligt undgås ved en lysregulering, men lederen af politiets færdselsafdeling, politiassistent Carl Thaarup, kunne meddele, at lyssignalet ikke ville komme før i næste ”finansår”, dvs. omkring 1. april. Indtil da ville det, som det fremgår af dagens billede, være almindeligt med kø i Jernbanegade. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet). Som abonnent kan du få adgang til alle udgaver af Fyens Stiftstidende siden 1772. Log in på fyens.dk og vælg e-avisen.